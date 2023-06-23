Дві пенсії одразу: коли українці почнуть отримувати солідні виплати

Розмови навкруги теми накопичувальної пенсії тривають вже не один рік, адже у разі її прийняття українці, можливо, отримуватимуть дві виплати одразу. Накопичувати будуть усі.

Чи отримуватимуть українці 2 пенсії

Нині у Верховній Розглядається законопроєкт №9212 у якому запропоновано ввести накопичувальні пенсії. У разі його прийняття, усі українці віком до 55 років будуть вимушені сплачувати певний відсоток від свого прибутку у спеціальний накопичувальний фонд.

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Якщо проєкт введуть у дію у 2023 році, тоді розмір внесків буде таким:

2023 рік – 2% від зарплати;

2024 рік – 3% від зарплати;

2025 рік – 4% від зарплати.

Ще частину сплачуватиме роботодавець, а також держава. Скоріше за все певний період українці отримуватимуть одразу 2 пенсії на місяці – основну та накопичувальну.

Як розрахувати свою майбутню пенсію

Щоб порахувати розмір своїх майбутніх виплат потрібно скористатися наступною формулою: розмір середньої зарплати помножити на індивідуальний коефіцієнт зарплати та помножити на коефіцієнт страхового стажу = пенсія.

Розмір середньої зарплати – потрібно сумарний заробіток за останні три роки поділити на кількість календарних днів за цей період. Те що вийде треба помножити на кількість відпрацьованих місяців за останні три роки.

– потрібно сумарний заробіток за останні три роки поділити на кількість календарних днів за цей період. Те що вийде треба помножити на кількість відпрацьованих місяців за останні три роки. Індивідуальний коефіцієнт зарплати – спочатку потрібно свої місячні виплати поділити на середню зарплату. Далі треба вирахувати середній коефіцієнт за всі місяці, які брали участь в розрахунку, а потім знайти середнє значення.

– спочатку потрібно свої місячні виплати поділити на середню зарплату. Далі треба вирахувати середній коефіцієнт за всі місяці, які брали участь в розрахунку, а потім знайти середнє значення. Коефіцієнт страхового стажу – помножте кількість років вашого стажу на 0,01.

Також є простіший спосіб – потрібно скористатися сайтом ПФУ. Для цього виконати наступну інструкцію: