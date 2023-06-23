Дві пенсії одразу: коли українці почнуть отримувати солідні виплати

23 червня 2023, 18:36
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Розмови навкруги теми накопичувальної пенсії тривають вже не один рік, адже у разі її прийняття українці, можливо, отримуватимуть дві виплати одразу. Накопичувати будуть усі.

Чи отримуватимуть українці 2 пенсії

Нині у Верховній Розглядається законопроєкт №9212 у якому запропоновано ввести накопичувальні пенсії. У разі його прийняття, усі українці віком до 55 років будуть вимушені сплачувати певний відсоток від свого прибутку у спеціальний накопичувальний фонд. 

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Якщо проєкт введуть у дію у 2023 році, тоді розмір внесків буде таким:

  • 2023 рік – 2% від зарплати;
  • 2024 рік – 3% від зарплати;
  • 2025 рік – 4% від зарплати.

Ще частину сплачуватиме роботодавець, а також держава. Скоріше за все певний період українці отримуватимуть одразу 2 пенсії на місяці – основну та накопичувальну.

Як розрахувати свою майбутню пенсію

Щоб порахувати розмір своїх майбутніх виплат потрібно скористатися наступною формулою: розмір середньої зарплати помножити на індивідуальний коефіцієнт зарплати та помножити на коефіцієнт страхового стажу = пенсія.

  • Розмір середньої зарплати – потрібно сумарний заробіток за останні три роки поділити на кількість календарних днів за цей період. Те що вийде треба помножити на кількість відпрацьованих місяців за останні три роки.
  • Індивідуальний коефіцієнт зарплати – спочатку потрібно свої місячні виплати поділити на середню зарплату. Далі треба вирахувати середній коефіцієнт за всі місяці, які брали участь в розрахунку, а потім знайти середнє значення.
  • Коефіцієнт страхового стажу – помножте кількість років вашого стажу на 0,01.

Також є простіший спосіб – потрібно скористатися сайтом ПФУ. Для цього виконати наступну інструкцію:

  • в особистому кабінеті на верхній панелі оберіть опцію "Пенсійний калькулятор";
  • перевірте дані про себе;
  • оберіть алгоритм розрахунку пенсії;
  • вкажіть дату звернення;
  • натисніть кнопку "Зберегти та розрахувати".
Автор: Тетяна Стельмах