Будут ли украинцы получать 2 пенсии

В настоящее время в Верховной Рассматривается законопроект №9212, в котором предложено ввести накопительные пенсии. В случае его принятия, все украинцы младше 55 лет будут вынуждены платить определенный процент от своей прибыли в специальный накопительный фонд.

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Если проект будет введен в действие в 2023 году, тогда размер взносов будет следующим:

2023 год – 2% от зарплаты;

2024 год – 3% от зарплаты;

2025 год – 4% от зарплаты.

Еще часть будет платить работодатель, а также государство. Скорее всего, определенный период украинцы будут получать сразу 2 пенсии в месяце – основную и накопительную.

Как рассчитать свою будущую пенсию

Чтобы сосчитать размер своих будущих выплат следует воспользоваться следующей формулой: размер средней зарплаты умножить на индивидуальный коэффициент зарплаты и умножить на коэффициент страхового стажа = пенсия.

Размер средней зарплаты – нужно суммарный заработок за последние три года поделить количество календарных дней за этот период. То, что получится, нужно умножить на количество отработанных месяцев за последние три года.

– нужно суммарный заработок за последние три года поделить количество календарных дней за этот период. То, что получится, нужно умножить на количество отработанных месяцев за последние три года. Индивидуальный коэффициент зарплаты – сначала нужно свои месячные выплаты поделить на среднюю зарплату. Далее нужно высчитать средний коэффициент за все участвовавшие в расчете месяцы, а затем найти среднее значение.

– сначала нужно свои месячные выплаты поделить на среднюю зарплату. Далее нужно высчитать средний коэффициент за все участвовавшие в расчете месяцы, а затем найти среднее значение. Коэффициент страхового стажа – умножьте количество лет вашего стажа на 0,01.

Также есть более простой способ – нужно воспользоваться сайтом ПФУ. Для этого выполнить следующую инструкцию: