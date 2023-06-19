Украинцы будут получать 2 пенсии сразу
Верховная Рада рассматривает законопроект №9212, в котором предложено ввести накопительные пенсии. Если его примут, то украинцы до 55 лет будут платить взносы в накопительный пенсионный фонд. Еще часть будет платить работодатель, а также государство.
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Если проект будет введен в действие в 2023 году, тогда размер взносов будет следующим:
- 2023 год – 2% от зарплаты;
- 2024 год – 3% от зарплаты;
- 2025 год – 4% от зарплаты.
Вероятно, определенный период времени пенсионеры будут получать сразу по 2 выплаты в месяц: обычную и накопительную пенсию.
Как в Украине изменилась пенсия за год
В первую очередь выросла минимальная и максимальная пенсии, поскольку они привязаны к прожиточного минимума. За год он вырос на 159 гривен. Ситуация выглядит следующим образом:
- Минимальная пенсия – прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, 2 093 гривен ;
- Максимальная – это 10 прожиточных минимумов, 20 930 гривен.
Сколько получают украинцы после индексации и перерасчета выплат
Также для украинцев проиндексировали выплаты (19,7%), а для работающих пенсионеров произвели перерасчет при условии, что от предыдущего прошло не менее 24 месяцев. Также у них должен быть наработан стаж до 2 лет.
Как изменился размер пенсий:
- Если пенсия была на уровне 2100 гривен, то повышение составило 420 гривен.
- Более 3000 гривен – на 600 гривен.
- Пенсия 3500 гривен – на 700 гривен.
- Пенсия 4000 гривен – на 800 гривен.
- Пенсия 5000 гривен – на 1000 гривен.
- Пенсия 7500 гривен – на 1500 гривен.
К слову, при индексации размер пенсий увеличился от 100 до 1 000 гривен – все зависело от индивидуальной суммы выплат каждого человека.