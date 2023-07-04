Щоб не втратити пенсію: кому потрібно проходити спеціальну перевірку

Певній категорії населення потрібно буде щороку проходити спеціальну перевірку аби не втратити свою пенсію. Це пов'язано з місцеперебуванням осіб.

Хто має проходити перевірки

Українські пенсіонери, які перебувають за кордоном мають щороку, після 31 грудня, проходити фізичну ідентифікацію. Їхні виплати здійснюватимуться на поточні рахунки, відкриті в українських банках.

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Фізичну ідентифікацію можна пройти двома способами:

Перший – ідентифікувати особу можна буде за допомогою "Дія.Підпис" (Дія ID) в особистому електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ;

– ідентифікувати особу можна буде за допомогою "Дія.Підпис" (Дія ID) в особистому електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ; Другий – підтвердження місця проживання консульськими посадовими особами.

До слова, щоб уникнути проблем із виплатою коштів на банківську картку потрібно вчасно повідомляти ПФУ про наступні зміни:

зміни даних, що вносяться до персональної облікової картки до системи персоніфікованого обліку/держреєстр загальнообов’язкового державного соцстрахування;

або про виїзд за межі України, не виключаючи обставин, що тягнуть за собою зміни у статусі (протягом 10 днів) з моменту їх виникнення.

Дехто не отримає доплат до пенсії взагалі

У ПФУ повідомили, що доплати до пенсії припинять виплачувати для осіб, які не працюють та живуть на території радіоактивного забруднення. Проте, це не стосується ліквідаторів аварії та постраждалих пенсіонерів.

Часто пенсіонери з інших областей на старість купують будинок на територіях радіаційного забруднення, а потім подають заявку на виплату цієї надбавки до пенсії. Це стало однією з причин не виплати доплат.

Проте основною причиною залишається нестача коштів у державному бюджеті, через що сформувалася сильна заборгованість. Раніше "чорнобильці" отримували доплати у розмірі від 1 до 3 мінімальних зарплат.