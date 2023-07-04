Хто має проходити перевірки

Українські пенсіонери, які перебувають за кордоном мають щороку, після 31 грудня, проходити фізичну ідентифікацію. Їхні виплати здійснюватимуться на поточні рахунки, відкриті в українських банках.

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Фізичну ідентифікацію можна пройти двома способами:

Перший – ідентифікувати особу можна буде за допомогою "Дія.Підпис" (Дія ID) в особистому електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ;

– ідентифікувати особу можна буде за допомогою "Дія.Підпис" (Дія ID) в особистому електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ; Другий – підтвердження місця проживання консульськими посадовими особами.

До слова, щоб уникнути проблем із виплатою коштів на банківську картку потрібно вчасно повідомляти ПФУ про наступні зміни:

зміни даних, що вносяться до персональної облікової картки до системи персоніфікованого обліку/держреєстр загальнообов’язкового державного соцстрахування;

або про виїзд за межі України, не виключаючи обставин, що тягнуть за собою зміни у статусі (протягом 10 днів) з моменту їх виникнення.

Дехто не отримає доплат до пенсії взагалі

У ПФУ повідомили, що доплати до пенсії припинять виплачувати для осіб, які не працюють та живуть на території радіоактивного забруднення. Проте, це не стосується ліквідаторів аварії та постраждалих пенсіонерів.

Зверніть увагу! Часто пенсіонери з інших областей на старість купують будинок на територіях радіаційного забруднення, а потім подають заявку на виплату цієї надбавки до пенсії. Це стало однією з причин не виплати доплат.

Проте основною причиною залишається нестача коштів у державному бюджеті, через що сформувалася сильна заборгованість. Раніше "чорнобильці" отримували доплати у розмірі від 1 до 3 мінімальних зарплат.