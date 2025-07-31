Кабмін затвердив нові правила виплат пенсій для українців, що перебувають в окупації. Також вони стосуються пенсіонерів, що тимчасово проживають за межами України, або виїхали з ТОТ та живуть на підконтрольній Україні території.

Як мешканці ТОТ отримують пенсії?

Водночас правила не поширюється на осіб, які тимчасово проживають за кордоном і яким пенсія виплачується на умовах міжнародних договорів, ратифікованих Україною, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Через нові правила літніх людей, що перебувають на ТОТ, можуть залишити без виплат. Підставами для цього є:

не проходження фізичної ідентифікації одержувачами виплат до 31 грудня кожного календарного року. по рахунках одержувачів виплат протягом 6 місяців відсутні видаткові операції та такі особи в цей період не проходили фізичну ідентифікацію. особи, які проживають на тимчасово окупованих територіях не повідомили про неодержання пенсії від Росії до 31.12.2025.

Зверніть увагу! Тобто для отримання коштів, українцям на ТОТ слід регулярно проходити фізичну ідентифікацію та підтвердити факт неодержання російської пенсії.

Однак пенсію завжди можна поновити. Воно відбувається за наявності:

інформації про проходження ідентифікації;

документа про встановлення факту, що особа є живою;

заяви про поновлення та інших документів.

Важливо! Заява подається онлайн, зокрема з використанням "Дія. Підпис" або через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України із подальшим проходженням фізичної ідентифікації у режимі відеоконференцзв’язку.