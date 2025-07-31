Как жители ВОТ получают пенсии?

В то же время правила не распространяется на лиц, временно проживающих за рубежом и которым пенсия выплачивается на условиях международных договоров, ратифицированных Украиной, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Из-за новых правил пожилых людей, находящихся на ВОТ, могут оставить без выплат. Основаниями для этого являются:

не прохождение физической идентификации получателями выплат до 31 декабря каждого календарного года. по счетам получателей выплат в течение 6 месяцев отсутствуют расходные операции и такие лица в этот период не проходили физическую идентификацию. лица, проживающие на временно оккупированных территориях не сообщили о неполучении пенсии от России до 31.12.2025.

Обратите внимание! То есть для получения средств, украинцам на ВОТ следует регулярно проходить физическую идентификацию и подтвердить факт неполучения российской пенсии.

Однако пенсию всегда можно восстановить. Оно происходит при наличии:

информации о прохождении идентификации;

документа об установлении факта, что лицо является живым;

заявления о восстановлении и других документов.

Важно! Заявление подается онлайн, в частности с использованием "Дія. Підпис" или через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины с последующим прохождением физической идентификации в режиме видеоконференцсвязи.