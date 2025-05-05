Вища за середню: яку пенсію може отримувати українець з 50 роками стажу

Українці з 50 роками стажу зможуть отримувати пенсію в розмірі половини своєї зарплати. Також вони мають право піти на відпочинок у 60 років.

Яку пенсію отримуватиме українець з 50 роками стажу

Право на призначення пенсії за віком визначають залежно від набутого страхового стажу, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Цьогоріч умови виходу на пенсію такі:

60 років – за наявності не менше 32 років страхового стажу;

63 роки – за наявності не менше 22 років страхового стажу;

65 років – за наявності не менше 15 років страхового стажу.

Розмір виплат визначають для кожного пенсіонера індивідуально. Він залежить від набутого ним страхового стажу та отриманої зарплати, з якої сплачувалися страхові внески. Нині пенсію можна вирахувати за єдиною формулою: пенсія = зарплата × коефіцієнт страхового стажу.

Коефіцієнт страхового стажу – кількість стажу роботи, помножена на величину оцінки одного року страхового стажу та поділена на 12. Тобто загальну кількість років стажу необхідно множити на 0,01.

У випадку з 50 роками стажу коефіцієнт вийде 0,5. Тому якщо за основу розрахунку брати середню зарплату 19 430 гривень, то 19 340 × 0,5 = 9 715 гривень.

Середня пенсія в Україні

Станом на 1 квітня 2025 року в Україні зареєстровані 10,3 мільйона пенсіонерів, з яких 2,9 мільйона – працюючі особи. Середній розмір пенсій в Україні становить 6 341 гривня, у працюючих пенсіонерів – 6 862 гривні. Статистика пенсій:

до 3 000 гривень отримують 3,8% пенсіонерів;

від 3 001 до 4 000 гривень отримують 32,3% пенсіонерів;

від 4 001 до 5 000 гривень отримують 20,3% пенсіонерів;

від 5 001 до 10 000 гривень отримують 28,9% пенсіонерів;

понад 10 000 гривень отримують 14,5% пенсіонерів.

Важливо! Розмір середньої зарплати за березень 2025 року за даними ПФУ становить 19 430 гривень.