Пенсія по інвалідності: чи можливо отримати виплати без трудового стажу

В Україні пенсія по інвалідності призначається в разі настання інвалідності, яка спричинила повну або часткову втрату працездатності. Її призначають незалежно від того, коли настала інвалідність: у період роботи, до працевлаштування чи після припинення роботи.

Коли призначається пенсія за інвалідністю

Зокрема залежно від ступеня втрати працездатності визначено три групи інвалідності, передає 24 канал з посиланням на Міністерство соціальної політики України.

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Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який встановлюється інвалідність, визначаються органом медико-соціальної експертизи згідно із законодавством.

Однак для отримання такої пенсії потрібна наявність страхового стажу. Про це йдеться у статті 32 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

За нормами закону, що набрав чинності від 1 жовтня 2011 року, для отримання виплат обов'язковою умовою є наявність страхового стажу. Він має складати від одного до 15 років – залежно від віку та групи інвалідності.

Зверніть увагу! Водночас люди, які визнані інвалідами після досягнення пенсійного віку (незалежно від групи), мають право на пенсію з інвалідності за наявності 15 років страхового стажу.

Які є вимоги до трудового стажу

Станом на зараз вимоги щодо трудового стажу для отримання пенсій мають такий вигляд:

Для осіб з інвалідністю I та II груп : від одного до десяти років, залежно від віку встановлення інвалідності.

: від одного до десяти років, залежно від віку встановлення інвалідності. Для осіб з інвалідністю III групи та отримувачів пенсії у зв'язку з втратою годувальника: від одного до 14 років, залежно від віку на момент встановлення інвалідності або смерті годувальника.

Важливо! Якщо інвалідність була отримана під час проходження строкової військової служби, то пенсія призначається незалежно від страхового стажу.

Пенсія по інвалідності без стажу

Для оформлення пенсії за інвалідністю без трудового стажу людині необхідно надати наступні документи:

Заява про призначення пенсії.

Паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Висновок медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про встановлення інвалідності.

Документи, що підтверджують право на отримання пенсії без трудового стажу (наприклад, військовий квиток, посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС тощо).

Зауважте! Після розгляду документів Пенсійний фонд України прийме рішення про призначення пенсії або у відмові щодо неї.