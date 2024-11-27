Чи зросте пенсія по інвалідності

Пенсію по інвалідності призначають для осіб які мають певну групу каліцтва та стажу, який рахується від дня встановлення інвалідності, передає 24 Канал.

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Розмір виплат такий:

особам з інвалідністю І групи – 100% розміру пенсії за віком;

особам з інвалідністю ІІ групи – 90%.

Розрахунок розміру пенсії здійснюється в індивідуальному порядку. Для осіб з інвалідністю І групи мінімальна пенсія встановлена в розмірі 2 760 гривень. Водночас особи з інвалідністю ІІ групи отримують 2 520 гривень, якщо вони не працюють і 2 093 гривень, якщо вони працюють.

Зверніть увагу! У грудні 2024 року підвищення цих виплат не заплановане, його варто очікувати під час наступної індексації.

Якщо страховий стаж особи менший ніж 1 рік, вона отримує соціальну допомогу замість пенсії: