Возрастет ли пенсия по инвалидности

Пенсию по инвалидности назначают для лиц, имеющих определенную группу увечья и стажа, который считается со дня установления инвалидности, передает 24 Канал.

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Размер выплат такой:

лицам с инвалидностью I группы – 100% размера пенсии по возрасту;

лицам с инвалидностью II группы – 90%.

Расчет размера пенсии осуществляется в индивидуальном порядке. Для лиц с инвалидностью I группы минимальная пенсия установлена в размере 2 760 гривен. В то же время лица с инвалидностью II группы получают 2 520 гривен, если они не работают и 2 093 гривен, если они работают.

Обратите внимание! В декабре 2024 года повышение этих выплат не запланировано, его следует ожидать во время следующей индексации.

Если страховой стаж лица меньше 1 года, он получает социальную помощь вместо пенсии: