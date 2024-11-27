Зарплата для пенсии
Украинцы с зарплатой в 20 тысяч гривен и стажем 35 лет смогут получать 5 637,6 гривны пенсии, передает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.
Читайте также Пенсия по потере кормильца: как получить
Сейчас средняя зарплата в Украине составляет 16 836 гривен. Зато соотношение зарплаты в 20 тысяч гривен к этой сумме составляет 1,18.
Сколько получают пенсионеры
- до 3 000 гривен получают 26,14% пенсионеров (год назад было 30,05%);
- от 3 001 гривны до 4 000 гривен – 17,32% (было 21,26%);
- от 4 001 гривны до 5 000 гривен – 18,59% (было 15,02%);
- от 5 001 гривны до 10 000 гривен – 25,47% (было 23,24%);
- более 10 000 гривен – 12,48% (было 10,43%).