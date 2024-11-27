Зарплата для пенсии

Украинцы с зарплатой в 20 тысяч гривен и стажем 35 лет смогут получать 5 637,6 гривны пенсии, передает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.

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Сейчас средняя зарплата в Украине составляет 16 836 гривен. Зато соотношение зарплаты в 20 тысяч гривен к этой сумме составляет 1,18.

Сколько получают пенсионеры