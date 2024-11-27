Кто может получить пенсию
На такую пенсию претендуют лица, которые были на содержании умершего, передает 24 Канал.
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К нетрудоспособным членам семьи относятся:
- муж (жена), отец, мать, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;
- дети умершего, не достигшие 18 лет или старше, если они стали лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;
- муж (жена), а в случае их отсутствия – один из родителей или брат или сестра, дедушка или бабушка умершего независимо от возраста и трудоспособности.
Зато выплаты на одно такое лицо составляют 50% пенсии по возрасту умершего кормильца, а если их больше – между ними делят все 100% выплат.
Какие документы нужны
- заявление;
- документы о месте проживания (регистрации) лица;
- индивидуальные сведения о застрахованном лице за период с 01 июля 2000 года;
- документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика или свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании лица, которому назначается пенсия, и умершего кормильца;
- свидетельство о рождении или паспорт лица, которому назначается пенсия;
- справка о составе семьи умершего кормильца (при наличии);
- копии документов, удостоверяющих родственные отношения члена семьи с умершим кормильцем (при наличии);
- свидетельство о смерти кормильца, или решение суда о признании его без вести пропавшим или объявления его умершим, или выписка из Единого реестра досудебных расследований, удостоверяющий факт внесения в этот реестр информации об исчезновении лица;
- документы о возрасте умершего кормильца семьи при отсутствии таких данных в свидетельстве о смерти или решении суда о признании кормильца без вести пропавшим или объявления его умершим;
- справки общеобразовательных учебных заведений системы общего среднего образования, профессионально-технических, высших учебных заведений об обучении на дневной форме обучения;
- справка о том, что муж (жена), а в случае их отсутствия – один из родителей, дед, бабка, брат или сестра умершего кормильца независимо от возраста и трудоспособности не работают и заняты уходом за ребенком (детьми) умершего кормильца до достижения им (ими) восьми лет;
- документ о пребывании членов семьи (кроме детей) на содержании умершего кормильца;
- экспертное заключение об установлении причинной связи смерти кормильца с действием ионизирующего излучения и других вредных факторов вследствие аварии на Чернобыльской АЭС (кроме жен (мужей), которые потеряли кормильца из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, отнесенных к категории 1, и обратились за назначением пенсии в связи с потерей кормильца);
- документ, полученный от воинской части или районного (городского) военного комиссариата или другого военного учреждения, удостоверяющий дату и причину смерти военнослужащего;
- документы о стаже.