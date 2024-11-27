Кто может получить пенсию

На такую пенсию претендуют лица, которые были на содержании умершего, передает 24 Канал.

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К нетрудоспособным членам семьи относятся:

муж (жена), отец, мать, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;

дети умершего, не достигшие 18 лет или старше, если они стали лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;

муж (жена), а в случае их отсутствия – один из родителей или брат или сестра, дедушка или бабушка умершего независимо от возраста и трудоспособности.

Зато выплаты на одно такое лицо составляют 50% пенсии по возрасту умершего кормильца, а если их больше – между ними делят все 100% выплат.

Какие документы нужны