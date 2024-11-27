Хто може отримати пенсію

На таку пенсію претендують особи, які були на утриманні померлого, передає 24 Канал.

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До непрацездатних членів родини належать:

чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;

діти померлого, які не досягли 18 років або старші, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;

чоловік (дружина), а в разі їх відсутності – один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого незалежно від віку і працездатності.

Натомість виплати на одну таку особу становлять 50% пенсії за віком померлого годувальника, а якщо їх більше – між ними ділять усі 100% виплат.

Які документи потрібні