Хто може отримати пенсію
На таку пенсію претендують особи, які були на утриманні померлого, передає 24 Канал.
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До непрацездатних членів родини належать:
- чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;
- діти померлого, які не досягли 18 років або старші, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;
- чоловік (дружина), а в разі їх відсутності – один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого незалежно від віку і працездатності.
Натомість виплати на одну таку особу становлять 50% пенсії за віком померлого годувальника, а якщо їх більше – між ними ділять усі 100% виплат.
Які документи потрібні
- заява;
- документи про місце проживання (реєстрації) особи;
- індивідуальні відомості про застраховану особу за період з 01 липня 2000 року;
- документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування особи, якій призначається пенсія, та померлого годувальника;
- свідоцтво про народження або паспорт особи, якій призначається пенсія;
- довідка про склад сім’ї померлого годувальника (за наявності);
- копії документів, що засвідчують родинні стосунки члена сім’ї з померлим годувальником (за наявності);
- свідоцтво про смерть годувальника, або рішення суду про визнання його безвісти зниклим чи оголошення його померлим, або витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, що засвідчує факт внесення до цього реєстру інформації про зникнення особи;
- документи про вік померлого годувальника сім’ї за відсутності таких даних у свідоцтві про смерть чи рішенні суду про визнання годувальника безвісти зниклим або оголошення його померлим;
- довідки загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої освіти, професійно-технічних, вищих навчальних закладів про навчання за денною формою навчання;
- довідка про те, що чоловік (дружина), а в разі їх відсутності – один з батьків, дід, баба, брат чи сестра померлого годувальника незалежно від віку і працездатності не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) восьми років;
- документ про перебування членів сім’ї (крім дітей) на утриманні померлого годувальника;
- експертний висновок про встановлення причинного зв’язку смерті годувальника з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (крім дружин (чоловіків), які втратили годувальника з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1, та звернулися за призначенням пенсії у зв’язку з втратою годувальника);
- документ, одержаний від військової частини або районного (міського) військового комісаріату чи іншої військової установи, що засвідчує дату та причину смерті військовослужбовця;
- документи про стаж.