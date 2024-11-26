Хто з дітей може отримати пенсію померлих батьків

Їх можуть отримати члени родини померлого, які перебували на утриманні людини, зокрема й діти, пише 24 канал з посиланням на закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Читайте також Стаж, роки та зарплата: від чого залежить пенсія в Україні

Так пенсії по втраті годувальника передбачені для таких осіб:

діти до 18 років;

старші діти якщо їм встановили інвалідність до досягнення 18 років;

діти, які навчаються, – до завершення навчання, але не довше 23 років.;

діти-сироти – до 23 років.

Зауважте! Усиновлені діти, а також пасинки та падчерки (якщо вони не отримували аліментів від батьків) теж мають право на пенсії по втраті годувальника. До того ж діти зберігають право на отримання пенсії у разі їх усиновлення.

Хто ще може отримати пенсію по втраті годувальника

На подібну виплату можуть розраховувати інший з подружжя чи батьки, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку.

Крім того, пенсію отримає інший з подружжя, один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся годувальника незалежно від віку і працездатності, якщо не працює й займається доглядом за дитиною годувальника до досягнення нею восьми років.

За яких умов призначать пенсію померлих батьків

Пенсію у зв’язку з втратою годувальника можуть призначити, якщо у годувальника на момент смерті був відповідний стаж, який має дорівнювати страховому стажу, який був би необхідний загиблому/померлому для призначення пенсії по III групі інвалідності.

Зверніть увагу! Однак родичі отримують право на виплати, якщо померлий став донором органів, загинув під час участі у Революції Гідності, зник безвісті за особливих обставин. Навіть попри відсутність необхідного трудового стажу.

Який розмір пенсії

Розмір пенсії у зв'язку з втратою годувальника залежить від розміру пенсії за віком, яку б отримувала померла або загибла людина.

Пенсія по втраті годувальника наразі становить:

на одного непрацездатного члена сім'ї – 50% пенсії за віком померлого годувальника;

на двох та більше непрацездатних членів сім'ї – 100% пенсії за віком, розподіляється між ними рівними частками.

Важливо! Дітям-сиротам пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначають виходячи з розміру пенсії за віком кожного з батьків.