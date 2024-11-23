Коли українці можуть вийти на пенсію за віком

Страховий стаж, що дає право виходу на пенсію у 60 років, в Україні щороку збільшується на 12 місяців. Відтак у 2028 році вихід на пенсію стане можливим після 35 років стажу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд України.

До теми Як зміниться пенсійний вік в Україні у 2025 році

Залежить розмір пенсійних виплат від таких чинників:

тривалість страхового стажу,

відношення заробітної плати в кожному місяці страхового стажу, що враховується для обчислення пенсії, до середньої заробітної плати по Україні в кожному з цих місяців,

До речі, мінімальний соціальний внесок в Україні становить 22% від мінімальної заробітної плати.

середня зарплата в країні за останні три роки перед зверненням за призначенням пенсії.

Нагадуємо! У 2024 році на пенсію за віком можуть розраховувати такі громадяни: українці, яким виповнилося 60 років (за наявності не менше 31 року страхового стажу), 63-річні особи, які мають не менше 21 року страхового стажу, та люди, які мають 65 років (за наявності від 15 до 21 року страхового стажу)

Як самостійно визначити свій розмір пенсії

Для цього обчислення є спеціальна формула, а саме: П = Зп ⋅ Кс, де показники означають:

П – розмір пенсії, у гривнях,

– розмір пенсії, у гривнях, Зп – заробітна плата (дохід) застрахованої особи,

– заробітна плата (дохід) застрахованої особи, Кс – коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи.

Водночас для того, щоб дізнатися свій стаж варто зареєструватися на офіційному сайті Пенсійного фонду, або відвідати відділення особисто.