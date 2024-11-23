Когда украинцы могут выйти на пенсию по возрасту

Страховой стаж, дающий право выхода на пенсию в 60 лет, в Украине ежегодно увеличивается на 12 месяцев. Поэтому в 2028 году выход на пенсию станет возможным после 35 лет стажа, сообщает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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Зависит размер пенсионных выплат от таких факторов:

продолжительность страхового стажа,

отношение заработной платы в каждом месяце страхового стажа, что учитывается для исчисления пенсии, к средней заработной плате по Украине в каждом из этих месяцев,

Кстати, минимальный социальный взнос в Украине составляет 22% от минимальной заработной платы.

средняя зарплата в стране за последние три года перед обращением за назначением пенсии.

Напоминаем! В 2024 году на пенсию по возрасту могут рассчитывать такие граждане: украинцы, которым исполнилось 60 лет (при наличии не менее 31 года страхового стажа), 63-летние лица, которые имеют не менее 21 года страхового стажа, и люди, которые имеют 65 лет (при наличии от 15 до 21 года страхового стажа)

Как самостоятельно определить свой размер пенсии

Для этого вычисления есть специальная формула, а именно: П = Зп ⋅ Кс, где показатели означают:

П – размер пенсии, в гривнах,

– размер пенсии, в гривнах, Зп – заработная плата (доход) застрахованного лица,

– заработная плата (доход) застрахованного лица, Кс – коэффициент страхового стажа застрахованного лица.

В то же время для того, чтобы узнать свой стаж стоит зарегистрироваться на официальном сайте Пенсионного фонда, или посетить отделение лично.