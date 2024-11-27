Зарплата для пенсії
Українці з зарплатою у 20 тисяч гривень та стажем 35 років зможуть отримувати 5 637,6 гривні пенсії, передає 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.
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Нині середня зарплата в Україні становить 16 836 гривень. Натомість співвідношення зарплати у 20 тисяч гривень до цієї суми становить 1,18.
Скільки отримують пенсіонери
- до 3 000 гривень отримують 26,14% пенсіонерів (рік тому було 30,05%);
- від 3 001 гривні до 4 000 гривень – 17,32% (було 21,26%);
- від 4 001 гривні до 5 000 гривень – 18,59% (було 15,02%);
- від 5 001 гривні до 10 000 гривень – 25,47% (було 23,24%);
- понад 10 000 гривень – 12,48% (було 10,43%).