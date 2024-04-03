Попри відсутність стажу: чи можуть люди з інвалідністю мати пенсію
Джерело:Мінсоцполітики
Українське законодавство передбачає можливість отримання пенсії за інвалідністю через захворювання, нещасний випадок, не пов'язаний із професійною діяльністю, або інвалідність, якої набуто з дитинства.
Коли призначають пенсії за інвалідністю
Щоб отримати пенсію, інвалідність має бути причиною повної або часткової нездатності до праці. Щобільше, виплата пенсії можлива лише за наявності достатнього страхового стажу.
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Водночас інвалідність класифікується на три категорії: I, II, III групи залежно від рівня обмеження працездатності, визначеного під час медико-соціальної експертизи.
Отже, потрібний страховий стаж для отримання пенсії за інвалідністю залежно від групи інвалідності та обставин такий:
- Для І та ІІ груп інвалідності – страховий стаж варіюється від 1 до 10 років залежно від віку, у якому була встановлена інвалідність.
- Для ІІІ групи інвалідності або в разі втрати годувальника – страховий стаж становить від 1 до 14 років.
Зверніть увагу, що для оформлення соціальної допомоги слід звернутися до управління соціального захисту населення з таким пакетом документів:
- Паспорт.
- Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера.
- Диплом (за наявності).
- Трудова книжка.
- Документи, що підтверджують групу інвалідності.
Які передбачені мінімальні розміри виплат
Мінімальні розміри пенсійних виплат у 2024 році такі:
- для І групи інвалідності – мінімум 2760 гривень;
- для ІІ та ІІІ груп, які не працюють, – 2520 гривень;
- для осіб, що працюють, з ІІ або ІІІ групою інвалідності – 2093 гривень.