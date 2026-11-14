Не пройдуть перевірку – втратять виплати: хто із чоловіків втратить пенсію по інвалідності

Держава кардинально змінює підхід до соціальної підтримки громадян, запускаючи жорсткий моніторинг нарахувань. Для частини отримувачів такі нововведення обернуться раптовим замороженням банківських рахунків.

Кого з українців змусять заново доводити право на інвалідність

Отримання статусу особи з інвалідністю більше не гарантує довічних нарахувань від держави без додаткових перевірок. Чоловікам віком від 25 до 60 років із другою та третьою групами доведеться обов'язково пройти повторний медичний огляд, про що повідомляє МОЗ.

Якщо проігнорувати цю вимогу у визначені строки, Пенсійний фонд автоматично призупинить нарахування коштів на картку. Адже тепер фахівці оцінюватимуть не просто сухий медичний діагноз, а реальний рівень повсякденного функціонування людини. Комісія перевірятиме, наскільки стан здоров'я впливає на працездатність та здатність самостійно виконувати побутові завдання.

Важливо! Проте уряд передбачив певні запобіжники на час воєнного стану. Якщо громадянин об'єктивно не може пройти повторний огляд з поважних причин, виплату пенсії продовжують до моменту фактичного проведення процедури. Цей своєрідний імунітет діятиме щонайменше шість місяців після завершення війни.

Що робити для розблокування рахунку

Втрата пенсії через непройдений огляд не є остаточним вироком для родинного бюджету. Щоб повернути свої гроші, людині доведеться заново пройти всю процедуру оцінювання та подати оновлений пакет актуальних медичних документів.

Рішення про відновлення пенсії ухвалюється після з'ясування всіх обставин та підтвердження права на допомогу,

– зауважують у Пенсійному фонді.

Однак варто готуватися до того, що процес може суттєво затягнутися через шалене навантаження на відповідні комісії.

Чому ще можуть залишити без групи

Непроходження медкомісії – не єдина причина втрати державних грошей. Українці, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, зобов'язані до 31 грудня пройти фізичну ідентифікацію.

Крім того, якщо пенсіонер не знімає готівку та не розраховується пенсійною карткою протягом шести місяців поспіль, банк розцінює рахунок як неактивний. Щоб уникнути блокування від ПФУ, достатньо хоча б раз на місяць оплачувати комуналку чи купувати продукти карткою.

Що відомо про масштабну реформу системи інвалідності

Нагадаємо, що наприкінці 2024 року в Україні ухвалили рішення про ліквідацію застарілих медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) та впровадження нової цифрової системи оцінювання. Кабінет Міністрів оновив порядок оцінювання повсякденного функціонування, щоб ліквідувати розрив у нарахуванні державних виплат під час переогляду.

Як вже повідомлялося, нові норми також збільшили перелік захворювань для отримання безстрокового статусу. До оновленого переліку анатомічних дефектів та необоротних порушень увійшли 97 діагнозів і станів, які не піддаються лікуванню чи реабілітації.