Коли в Україні виплачують пенсії по інвалідності

Люди з інвалідністю отримують пенсії кожного місяця – так само, як і інші українці. Розмір виплат обчислюється залежно від групи інвалідності у відсотках розміру пенсії за віком.

Коли виплачують пенсії по інвалідності

Дата виплати пенсії встановлюється згідно з графіком виплати пенсії, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, якщо заяву на призначення виплат не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності. Якщо заяву на призначення пенсії подано пізніше – виплата призначається з дня звернення за нею.

Пенсія по інвалідності виплачується з 4 по 25 число місяця, за який виплачується пенсія, виключно у грошовій формі. Ці дати не можуть змінити на прохання пенсіонера.

Який розмір пенсії по інвалідності

Розмір пенсії по інвалідності обчислюється залежно від групи інвалідності у відсотках розміру пенсії за віком:

100% пенсії за віком – особам з інвалідністю I групи;

90% пенсії за віком – особам з інвалідністю II групи;

50% пенсії за віком – особам з інвалідністю III групи.

При цьому до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім набутого страхового стажу зараховується період із дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років.

Пенсії по інвалідності для військових та інших категорій

Такі виплати ризначаються у разі настання інвалідності:

в період проходження служби;

або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби;

або пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювань, які виникли в період проходження військової служби.

Розмір пенсії по інвалідності залежить від причини інвалідності. Особам з інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається у розмірах:

I група – 100% сум грошового забезпечення;

II група – 80% сум грошового забезпечення;

III група – 60% сум грошового забезпечення.

Іншим особам з інвалідністю пенсія призначається у розмірах:

I група – 70% сум грошового забезпечення;

II група – 60% сум грошового забезпечення;

III група – 40% сум грошового забезпечення.

Якщо людина має інвалідність з дитинства, не може працювати через фізичні обмеження і не має страхового стажу, їй пенсія не призначається. Натомість вона може оформити державну соціальну допомогу з інвалідності через органи соцзахисту.