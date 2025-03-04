Чи можна отримати пенсію по інвалідності без стажу

В Україні розрізняють три групи інвалідності, які визначаються залежно від рівня втрати працездатності. Для призначення пенсії по інвалідності необхідно мати страховий стаж, який варіюється від 1 до 15 років.

Чи можлива пенсія по інвалідності без стажу

Пенсія по інвалідності призначається в Україні лише за умови наявності підтвердженої втрати працездатності та необхідного страхового стажу, передає 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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В Україні розмір пенсії для осіб з інвалідністю залежить від групи та становить певний відсоток від пенсії за віком:

I група – 100% від пенсії за віком.

II група – 90% від пенсії за віком.

III група – 50% від пенсії за віком.

Мінімальний страховий стаж для призначення пенсії

Розмір необхідного стажу залежить від віку особи з інвалідністю.

Для I групи:

До 25 років – 1 рік.

Від 54 до 59 років – 10 років.

Для II та III груп:

До 23 років – 1 рік.

Від 36 до 37 років – 7 років.

Від 56 до 59 років – 14 років.

Чим старша людина, тим більше стажу потрібно для отримання пенсії по інвалідності.

Винятки для призначення пенсії по інвалідності

Є кілька випадків, коли пенсія з інвалідності може бути призначена без обов’язкового страхового стажу.

Військова служба:

Якщо людина отримала інвалідність під час проходження строкової військової служби, пенсія призначається незалежно від кількості років страхового стажу.

Особи з інвалідністю II та III групи після пенсійного віку:

Непрацюючі особи з інвалідністю II групи, які отримали цей статус після досягнення пенсійного віку, а також особи з III групою можуть обрати між пенсією за інвалідністю та пенсією за віком.

Для цього необхідно мати страховий стаж:

35 років для чоловіків.

30 років для жінок.

Зауважте! Якщо необхідного стажу немає, можна звернутися до органів соціального захисту для оформлення соціальної пенсії.