Чи можлива пенсія по інвалідності без стажу
Пенсія по інвалідності призначається в Україні лише за умови наявності підтвердженої втрати працездатності та необхідного страхового стажу, передає 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.
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В Україні розмір пенсії для осіб з інвалідністю залежить від групи та становить певний відсоток від пенсії за віком:
- I група – 100% від пенсії за віком.
- II група – 90% від пенсії за віком.
- III група – 50% від пенсії за віком.
Мінімальний страховий стаж для призначення пенсії
Розмір необхідного стажу залежить від віку особи з інвалідністю.
Для I групи:
- До 25 років – 1 рік.
- Від 54 до 59 років – 10 років.
Для II та III груп:
- До 23 років – 1 рік.
- Від 36 до 37 років – 7 років.
- Від 56 до 59 років – 14 років.
Чим старша людина, тим більше стажу потрібно для отримання пенсії по інвалідності.
Винятки для призначення пенсії по інвалідності
Є кілька випадків, коли пенсія з інвалідності може бути призначена без обов’язкового страхового стажу.
- Військова служба:
Якщо людина отримала інвалідність під час проходження строкової військової служби, пенсія призначається незалежно від кількості років страхового стажу.
- Особи з інвалідністю II та III групи після пенсійного віку:
Непрацюючі особи з інвалідністю II групи, які отримали цей статус після досягнення пенсійного віку, а також особи з III групою можуть обрати між пенсією за інвалідністю та пенсією за віком.
Для цього необхідно мати страховий стаж:
- 35 років для чоловіків.
- 30 років для жінок.
Зауважте! Якщо необхідного стажу немає, можна звернутися до органів соціального захисту для оформлення соціальної пенсії.