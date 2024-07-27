Зміни з 1 серпня: чого чекати від пенсій по інвалідності
27 липня 2024, 15:40Читать новость на русском
У серпні пенсії по інвалідності змінюватися не планують, проте надбавка буде. Отримувачам виплатять конкретні суми.
Пенсія по інвалідності у серпні
У серпні до пенсії по інвалідності можуть додати надбавку до Дня Незалежності України. Зокрема доплати у такий день отримують особи, які мають певні заслуги перед державою.
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Серед них:
- інваліди війни I, II та III групи;
- учасники бойових дій, війни та Революції Гідності, що постраждали;
- члени сімей загиблих у результаті воєнних дій;
- особи, які мають особливі заслуги перед державою.
Пенсія осіб з інвалідністю
- І група — 2 300 гривень;
- II та III групи, при умові, що особа не працює – 2 100 гривень;
- II та III групи, якщо особа працює – 2 093 гривні.