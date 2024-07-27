Пенсія по інвалідності у серпні

У серпні до пенсії по інвалідності можуть додати надбавку до Дня Незалежності України. Зокрема доплати у такий день отримують особи, які мають певні заслуги перед державою.

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Серед них:

  • інваліди війни I, II та III групи;
  • учасники бойових дій, війни та Революції Гідності, що постраждали;
  • члени сімей загиблих у результаті воєнних дій;
  • особи, які мають особливі заслуги перед державою.

Пенсія осіб з інвалідністю

  • І група — 2 300 гривень;
  • II та III групи, при умові, що особа не працює – 2 100 гривень;
  • II та III групи, якщо особа працює – 2 093 гривні.