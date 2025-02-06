Від чого залежить пенсія по інвалідності та який її мінімальний розмір

В Україні люди з інвалідністю мають право на державні виплати, розмір яких залежить від кількох факторів. Зокрема, на суму виплат впливає стаж людини, а також ступінь інвалідності.

Пенсії по інвалідності залежно від роботи

Наразі мінімальна пенсія для осіб з інвалідністю I групи становить 2 980 гривень, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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При цьому:

пенсія для осіб з інвалідністю II та III групи (непрацюючі) – 2 520 гривень;

пенсія для осіб з інвалідністю II та III групи (працюючі) – 2 093 гривні.

Військова пенсія по інвалідності

Виплати для українських військових з інвалідністю залежать від таких чинників, як обставини отримання хвороби, група інвалідності та чи продовжує людина службу.

Якщо інвалідність виникла через травми, отримані під час оборонних дій із захисту держави, то пенсія становитиме 100%, 80% і 60% від грошового забезпечення для I, II та III групи.

Зауважте! Якщо інвалідність не пов'язана з виконанням військових обов'язків, то відсотки зменшуються до 70%, 60% і 40% (пенсія по інвалідності III групи).