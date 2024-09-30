Чи може бути пенсія по інвалідності вигідніша за вікову

Деякі українці мають право на одночасне отримання пенсій різного виду. Однак, відповідно до чинного законодавства, такі громадяни можуть мати лише одну з цих виплат.

Чи більша пенсія по інвалідності за вікову

Виплата по інвалідності визначається індивідуально. На розмір такої пенсії впливають, стаж, вік та група, яку призначили особі, повідомляє ПФУ.

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Співвідношення виплат по інвалідності зараз таке:

громадяни з інвалідністю I групи мають отримувати 100% пенсії за віком;

з інвалідністю II групи – 90%;

з інвалідністю III групи – 50%.

Нагадаємо! При розрахунках пенсії по інвалідності, виплату за віком визначають не тільки з огляду на кількість набутого стажу. Також зараховується додатковий стаж, що є періодом з моменту, коли настала інвалідність і до того поки громадянин сягне віку 60 років.

Відповідно, особи з I та II групою можуть отримувати більшу пенсію по інвалідності ніж за віком. А от тим, хто має III групу варто звернути увагу на вікову виплату.

Зверніть увагу! Громадянин може самостійно обирати вид пенсії, яку він хоче отримувати.