Чи можна оформити пенсію по інвалідності, якщо немає стажу

В Україні пенсія по інвалідності надається особам, що стали інвалідними внаслідок втрати працездатності, як повної, так і часткової. Виплати можуть бути призначені незалежно від того, коли сталася інвалідність — під час роботи, до працевлаштування або після її припинення.

Коли надається пенсія по інвалідності

Існує три категорії інвалідності, що визначаються залежно від рівня втрати працездатності, передає 24 Канал з посиланням на Міністерство соціальної політики України.

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Інвалідність, її група, причина та термін, на який вона встановлюється, визначаються органом медико-соціальної експертизи відповідно до чинного законодавства.

Для отримання пенсії по інвалідності необхідно мати певний страховий стаж, що зазначено в статті 32 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Згідно з цим законодавством, прийнятим з 1 жовтня 2011 року, для призначення пенсії потрібно мати від 1 до 15 років страхового стажу, залежно від віку та групи інвалідності.

Важливо! Люди, які стали інвалідами після досягнення пенсійного віку, мають право на пенсію по інвалідності лише за умови наявності 15 років страхового стажу.