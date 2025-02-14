Як можуть зрости пенсії внаслідок індексації

Адвокат Іван Хомич зауважує, що цьогорічний показник індексації ще невідомий, повідомляє 24 Канал з посиланням на УНІАН.

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Іван Хомич Адвокат Торік пенсії підвищили на 7,96%, а у 2023 році – на 19,7%. У цьому році пенсійні виплати можуть зрости на 10%.

Як зауважує Хомич, постанова Кабміну про індексацію пенсійних виплат має вийти у 20 числах лютого. При цьому, уже можна сказати, що виплати пенсіонерів можуть зрости на:

щонайменше – 100 гривень;

максимум – 1 500 гривень.

Варто зауважити, що індексується саме основний розмір пенсії. Тобто, "чиста" виплата без жодних надбавок та доплат.

Зверніть увагу! Попередні прогнози експертів свідчили, що цьогоріч пенсії можуть зрости на 10 – 17% внаслідок проведення індексації.