Как могут вырасти пенсии в результате индексации

Адвокат Иван Хомич отмечает, что нынешний показатель индексации еще неизвестен, сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

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Иван Хомич Адвокат В прошлом году пенсии повысили на 7,96%, а в 2023 году – на 19,7%. В этом году пенсионные выплаты могут вырасти на 10%.

Как отмечает Хомич, постановление Кабмина об индексации пенсионных выплат должно выйти в 20 числах февраля. При этом, уже можно сказать, что выплаты пенсионеров могут вырасти на:

минимум – 100 гривен;

максимум – 1 500 гривен.

Стоит заметить, что индексируется именно основной размер пенсии. То есть, "чистая" выплата без всяких надбавок и доплат.

Обратите внимание! Предыдущие прогнозы экспертов свидетельствовали о том, что в этом году пенсии могут вырасти на 10 – 17% из-за проведения индексации.