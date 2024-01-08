Як оформити пенсію по інвалідності та що для цього треба

Внаслідок часткової або повної втрати працездатності у зв'язку зі станом здоров'я, українці можуть оформити пенсію по інвалідності. Така виплата призначається незалежно від того, коли людина отримала інвалідність.

Як призначається пенсія по інвалідності

Розмір пенсії за інвалідністю визначається залежно від ступеня інвалідності, а саме від призначеної групи. Для отримання такої пенсії потрібно мати певний мінімальний трудовий стаж.

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Необхідний трудовий стаж для отримання пенсії за інвалідністю, залежно від групи інвалідності:

Для осіб I групи інвалідності потрібний стаж від 1 до 10 років;

Для осіб II та III груп інвалідності – від 1 до 14 років.

! Визначення потрібного стажу залежить від віку особи.

Розмір пенсії за інвалідністю залежить від величини вікової пенсії. Наразі встановлені такі відсотки:

особи з інвалідністю I групи отримують 100% від розміру вікової пенсії;

II групи – 90%;

III групи – 50%.

Як оформити пенсію по інвалідності

Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника. Документи можна відправити поштою (рекомендованим листом) або ж онлайн на сайті ПФУ.

Список документів, необхідних для оформлення:

заява (за зразком);

документи про місце проживання (реєстрації) особи;

документи про стаж, що визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній;

копія свідоцтва про хворобу або довідка військово-лікарської комісії;

паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України;

довідка про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року;

довідка про нараховані суми грошового забезпечення та сплачені страхові внески;

довідка про реєстрацію місця проживання;

документи, які засвідчують особливий статус;

документ уповноваженого органу Росії про те, що особі не призначалась пенсія за місцем реєстрації на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, та особисту декларацію про відсутність громадянства держави-окупанта (стосується громадян, зареєстрованих у Криму або в Севастополі).

! Пенсія за інвалідністю надається на весь період встановленої інвалідності. Особи з інвалідністю, що досягли пенсійного віку, отримують цю пенсію на постійній основі. Для них повторний медичний огляд проводиться лише в разі подання відповідної заяви.