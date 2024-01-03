Так, за словами Дениса Шмигаля, із 1 січня 2024 року в Україні оновилася низка соціальних стандартів.

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На додаток, премʼєр-міністр запевнив, що пенсії та допомоги українцям цьогоріч будуть виплачуватися вчасно.

Денис Шмигаль Премʼєр-міністр України Минулого року держава демонструвала зразкове виконання соціальних зобов’язань. Цьогоріч це також буде одним із наших пріоритетів. Пенсії та допомоги будемо платити вчасно. Маємо внутрішні ресурси, а також підтримку від наших партнерів.

Які нові суми соціальних стандартів

Зокрема йдеться про наступні зміни:

мінімальна зарплата зросла на 6% — до 7 100 гривень;

Зауважте! Ще одне її підвищення заплановане на весну.

прожитковий мінімум збільшився в середньому на 12% – до 2 920 гривень;

збільшився в середньому на 12% – до 2 920 гривень; мінімальна пенсія підвищилася з 2 093 гривень до 2 361 гривні;

Зауважте! Планується індексація пенсій з 1 березня.

Як змінювалася мінімалка в Україні за останні роки