Так, за словами Дениса Шмигаля, із 1 січня 2024 року в Україні оновилася низка соціальних стандартів.
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На додаток, премʼєр-міністр запевнив, що пенсії та допомоги українцям цьогоріч будуть виплачуватися вчасно.
Минулого року держава демонструвала зразкове виконання соціальних зобов’язань. Цьогоріч це також буде одним із наших пріоритетів. Пенсії та допомоги будемо платити вчасно. Маємо внутрішні ресурси, а також підтримку від наших партнерів.
Які нові суми соціальних стандартів
Зокрема йдеться про наступні зміни:
- мінімальна зарплата зросла на 6% — до 7 100 гривень;
- прожитковий мінімум збільшився в середньому на 12% – до 2 920 гривень;
- мінімальна пенсія підвищилася з 2 093 гривень до 2 361 гривні;
Як змінювалася мінімалка в Україні за останні роки
- з 1 вересня 2020 року мінімальна зарплата в Україні піднялася до 5 000 гривень;
- з 1 січня 2021 року мінімалка зросла до 6 000 гривень. У держбюджеті того року було закладено збільшення мінімалки ще й у грудні — до 6 500 гривень;
- з 1 жовтня 2022 року мінімальна зарплата знову зросла до 6 700 гривень.
- у вересні 2023-го Денис Шмигаль анонсував, що у 2024 році мінімальна заробітна плата зросте до 8 000 гривень.