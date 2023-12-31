Чому скасовують пенсію

Українці, які перебувають за кордоном, можуть втратити пенсію, якщо кошти не були ними отримані протягом останніх 6 місяців. Йдеться і про випадки, коли гроші більш як пів року лежать на рахунку і не використовуються.

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Щоб поновити пенсійні виплати, необхідно звернутися у ПФУ. Це можна зробити онлайн або поштою.

Зверніть увагу! Якщо українець за кодоном має статус біженця або ж отримав тимчасовий захист, він може звернутись до територіального відділення ПФУ з відповідними документами.

Які документи потрібні для поновлення виплат

Виплати за кордоном можуть надходити на банківський рахунок. У Польщі українці мають можливість отримувати гроші на пошті через міжнародний переказ.

Для подачі заяви на поновлення пенсійних виплат потрібні як оригінали, так і копії вказаних документів. Йдеться про:

посвідчення особи;

документи про статус біженця або тимчасовий захист;

довідка про реєстрацію у тимчасовому місці проживання.

Зауважте! Копії мають бути завірені уповноваженою особою: працівниками консульства України або дипломатичним представництвом.