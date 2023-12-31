Чому скасовують пенсію
Українці, які перебувають за кордоном, можуть втратити пенсію, якщо кошти не були ними отримані протягом останніх 6 місяців. Йдеться і про випадки, коли гроші більш як пів року лежать на рахунку і не використовуються.
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Щоб поновити пенсійні виплати, необхідно звернутися у ПФУ. Це можна зробити онлайн або поштою.
Які документи потрібні для поновлення виплат
Виплати за кордоном можуть надходити на банківський рахунок. У Польщі українці мають можливість отримувати гроші на пошті через міжнародний переказ.
Для подачі заяви на поновлення пенсійних виплат потрібні як оригінали, так і копії вказаних документів. Йдеться про:
- посвідчення особи;
- документи про статус біженця або тимчасовий захист;
- довідка про реєстрацію у тимчасовому місці проживання.