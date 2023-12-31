Почему отменяют пенсию
Украинцы, которые находятся за границей, могут потерять пенсию, если средства не были ими получены за последние 6 месяцев. Речь идет и о случаях, когда деньги более полугода лежат на счете и не используются.
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Чтобы возобновить пенсионные выплаты, необходимо обратиться в ПФУ. Это можно сделать онлайн или по почте.
Какие документы необходимы для возобновления выплат
Выплаты за границей могут поступать на банковский счет. В Польше у украинцев есть возможность получать деньги на почте наличными через международный перевод.
Для подачи заявления на возобновление пенсионных выплат требуются как оригиналы, так и копии указанных документов. Речь идет о:
- удостоверении личности;
- документах о статусе беженца или временной защите;
- справке о регистрации во временном месте жительства.