Почему отменяют пенсию

Украинцы, которые находятся за границей, могут потерять пенсию, если средства не были ими получены за последние 6 месяцев. Речь идет и о случаях, когда деньги более полугода лежат на счете и не используются.

Читайте также Изменений в первом месяце 2024 много: какими будут новые суммы зарплат, пенсий и налогов

Чтобы возобновить пенсионные выплаты, необходимо обратиться в ПФУ. Это можно сделать онлайн или по почте.

Обратите внимание! Если украинец за кодоном имеет статус беженца или получил временную защиту, он может обратиться в территориальное отделение ПФУ с соответствующими документами.

Какие документы необходимы для возобновления выплат

Выплаты за границей могут поступать на банковский счет. В Польше у украинцев есть возможность получать деньги на почте наличными через международный перевод.

Для подачи заявления на возобновление пенсионных выплат требуются как оригиналы, так и копии указанных документов. Речь идет о:

удостоверении личности;

документах о статусе беженца или временной защите;

справке о регистрации во временном месте жительства.

Заметьте! Копии должны быть заверены уполномоченным лицом: работниками консульства или дипломатическим представительством.