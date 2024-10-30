Пенсії по інвалідності у 2025 році: чого чекати українцям

Після скандалу з МСЕК у більшості виникло питання як це вплине на пенсійні виплати. Проте ті, хто отримав статус інвалідності законно, можуть не хвилюватися.

Виплати по інвалідності

Нині у соцмережах багато спекуляцій щодо реформи МСЕК та виплат по інвалідності відповідно. Проте вони майже не мають нічого спільного з реальністю.

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Повідомляємо: всі громадяни, яким призначено пенсії по інвалідності, будуть отримувати всі призначені виплати після реформи. Жодні виплати чи гарантії всім громадянам, які їх отримують на законних підставах, не буде зменшено,

– написали у Мінсоцполітики.

Нова реформа покликана:

пришвидшити призначення допомоги;

зменшити бюрократію;

зробити систему соцпідтримки прозорою та зручною для громадян.

Зауважте! Стосовно розміру виплат у 2025 році, то він залежатиме від виплати за віком конкретної особи. Відповідно сума зросте, коли і пенсія за віком по Україні.