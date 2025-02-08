Якого числа українці мають отримувати пенсію по інвалідності

В Україні люди можуть отримувати пенсію у зв'язку з інвалідністю. Однак іноді можуть виникнути питання щодо дати отримання виплат.

Якого числа виплачують пенсію по інвалідності

Так пенсія виплачується українцям з 4 по 25 число місяця, за який виплачується пенсія, виключно у грошовій формі, передає 24 канал з посиланням на ПФУ.

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Зокрема дата виплати встановлюється згідно з графіком виплати пенсії та складається відповідно до територіальних дільниць.

Звісно, ви можете подати заяву на зміну способу виплати пенсії, але саме дата виплати пенсії не може бути змінена на прохання пенсіонера,

– пояснила фахівчиня головного управління Катерина Дибенко.

Який розмір пенсії по інвалідності

У ПФУ зазначили, що пенсія по інвалідності залежно від групи інвалідності призначається в таких розмірах: