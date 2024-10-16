Яка пенсія призначається дитині, якщо батько загинув на війні

В умовах війни деякі діти втратили своїх батьків, які захищали Україну. Для них передбачені виплати від держави.

Пенсія по втраті годувальника

Таку пенсію призначають для дітей віком до 18 років незалежно від їх перебування на утриманні годувальника. Також виплата надходить дітям, які навчаються на денній формі в загальноосвітніх, ПТУ чи ВНЗ, до закінчення навчання, але не більше ніж до 23 річного віку.

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Нагадаємо! Діти-сироти мають право на пенсію до досягнення 23 років незалежно від обставин та навчання.

Залежно від причини смерті годувальника, отримувачі виплат можуть отримати від 30% до 70% суми його грошового забезпечення.

Наприклад, якщо військовий помер під час виконання службових обов’язків, пенсія така:

70% його грошового забезпечення (не менше ніж 7 800 гривень) – одному з батьків, дружині або чоловікові, одній дитині;

по 50% його грошового забезпечення (не менше 6 100 гривень) – на кожну дитину, якщо в сім’ї двоє та більше дітей.

Окрім того, відповідно до статті 15 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", членам сімей загиблих (померлих) ветеранів та захисників України до пенсії встановлюється підвищення у розмірі 25% прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб,

– додали у ПФУ.

Зауважте! Якщо годувальник помер від нещасного випадку, отримувачі пенсії розраховуватимуть на суму 30% від його грошового забезпечення.