Пенсия по потере кормильца

Такую пенсию назначают для детей в возрасте до 18 лет независимо от их пребывания на иждивении кормильца. Также выплата поступает детям, которые учатся на дневной форме в общеобразовательных, ПТУ или ВУЗах, до окончания обучения, но не более чем до 23 летнего возраста.

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Напомним! Дети-сироты имеют право на пенсию до достижения 23 лет независимо от обстоятельств и обучения.

В зависимости от причины смерти кормильца, получатели выплат могут получить от 30% до 70% суммы его денежного обеспечения.

Например, если военный умер при исполнении служебных обязанностей, пенсия такая:

70% его денежного обеспечения (не менее 7 800 гривен) – одному из родителей, жене или мужу, одному ребенку;

по 50% его денежного обеспечения (не менее 6 100 гривен) – на каждого ребенка, если в семье двое и более детей.

Кроме того, соответствии со статьей 15 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты", членам семей погибших (умерших) ветеранов и защитников Украины к пенсии устанавливается повышение в размере 25% прожиточного минимума, установленного для нетрудоспособных лиц,

– добавили в ПФУ.

Заметьте! Если кормилец умер от несчастного случая, получатели пенсии будут рассчитывать на сумму 30% от его денежного обеспечения.