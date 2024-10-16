Для чего Украине пенсионная реформа

Основой пенсионной реформы 2025 года станет переход на накопительную систему, по которой с июля граждане Украины будут делать обязательные взносы на свои индивидуальные счета, объяснили в "Comments.ua".

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Эти средства будут выплачиваться после выхода на пенсию, и эффективность реформы станет заметной через 20 – 30 лет. По новой системе, пенсии будут покрывать 40% от заработной платы при полном страховом стаже, что почти вдвое превышает современный уровень

Обратите внимание! Введение новой пенсионной реформы в Украине обусловлено несколькими ключевыми факторами: уменьшением населения, старением нации, снижением рождаемости и сокращением количества трудоспособных граждан

Будет ли пенсионная система обязательной для граждан

В частности, Министр социальной политики Оксана Жолнович сообщила, что правительство уже согласовало необходимое законодательство, и внедрение новой пенсионной системы запланировано на июль 2025 года.

Обратите внимание! Накопительная система будет обязательной для граждан, рожденных после 2000 года, а другие могут присоединиться добровольно.

Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, что размер пенсионных выплат будет зависеть от накопленных баллов за каждый год работы. Поэтому, за среднюю зарплату человек получит 10 баллов. Те, кто имеет более высокие доходы – получат больше баллов. Эти баллы ежегодно будут конвертироваться в пенсионные выплаты на основе актуальной средней заработной платы в стране.