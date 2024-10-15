Как выросли пенсии в Украине

По данным Пенсионного фонда, пенсии в октябре выросли на 8,7%, и теперь равна 5 851,86 гривен.

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Количество пенсионеров в Украине уменьшилось до 10 342 593 человек, что на 173 944 меньше по сравнению с началом года, когда этот показатель составлял 10 516 537 человек.

Повышение пенсий в Украине в 2024 году произошло из-за индексации, которая началась 1 марта. Индексация повысила пенсии на 8% для нескольких категорий пенсионеров:

9,5 миллиона пенсионеров , получающих пенсии на общих основаниях.

, получающих пенсии на общих основаниях. 596 тысяч пенсионеров силовых структур , которые получают пенсии в соответствии с законодательством о силовых ведомствах.

, которые получают пенсии в соответствии с законодательством о силовых ведомствах. 97,8 тысяч человек с инвалидностью, вызванной увечьями или болезнями, связанными с Чернобыльской катастрофой.

Эти меры направлены на улучшение социальной защиты пенсионеров в условиях инфляции и экономических вызовов.

Как выросли пенсии

По итогам 2023 года средний размер пенсии в Украине увеличился на 762,66 гривен или на 16,5%, достигнув 5 385,25 гривен. Это повышение произошло на фоне инфляции, которая составила 12,9% за год.

Кстати! Годом ранее, в 2022 году, средний размер пенсии вырос на 631,06 гривен или на 15,8%, достигнув 4 622,59 гривен.

Согласно данным Национального банка Украины, нехватка рабочей силы в стране вызывает быстрый рост номинальных зарплат, однако из-за повышенной инфляции темпы реального роста зарплат замедляются.

Обратите внимание! Ожидается, что инфляция продолжит оставаться высокой в течение ближайших месяцев, что может повлиять на покупательную способность граждан.