Як зросли пенсії в Україні

За даними Пенсійного фонду, пенсії у жовтні зросли на 8,7%, і тепер дорівнює 5 851,86 гривень.

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Кількість пенсіонерів в Україні зменшилася до 10 342 593 осіб, що на 173 944 менше порівняно з початком року, коли цей показник складав 10 516 537 осіб.

Підвищення пенсій в Україні у 2024 році відбулося через індексацію, яка почалася 1 березня. Індексація підвищила пенсії на 8% для кількох категорій пенсіонерів:

9,5 мільйона пенсіонерів , що отримують пенсії на загальних підставах.

, що отримують пенсії на загальних підставах. 596 тисяч пенсіонерів силових структур , які отримують пенсії відповідно до законодавства про силові відомства.

, які отримують пенсії відповідно до законодавства про силові відомства. 97,8 тисяч осіб з інвалідністю, спричиненою каліцтвами або хворобами, пов'язаними з Чорнобильською катастрофою.

Ці заходи спрямовані на покращення соціального захисту пенсіонерів в умовах інфляції та економічних викликів.

Як зросли пенсії

За підсумками 2023 року середній розмір пенсії в Україні збільшився на 762,66 гривень або на 16,5%, досягнувши 5 385,25 гривень. Це підвищення відбулося на тлі інфляції, яка склала 12,9% за рік.

До речі! Роком раніше, у 2022 році, середній розмір пенсії зріс на 631,06 гривень або на 15,8%, досягнувши 4 622,59 гривень.

Згідно з даними Національного банку України, нестача робочої сили в країні спричиняє швидке зростання номінальних зарплат, однак через підвищену інфляцію темпи реального зростання зарплат сповільнюються.

Зауважте! Очікується, що інфляція продовжить залишатися високою протягом найближчих місяців, що може вплинути на купівельну спроможність громадян.