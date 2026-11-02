Виплати після смерті чоловіка: хто може претендувати на пенсію та як її оформити

Претендувати на пенсію у зв’язку з втратою годувальника можуть непрацездатні члени сім’ї, які перебували на повному утриманні померлого. Це стосується не лише неповнолітніх дітей, але й дружини чи чоловіка, якщо вони мають інвалідність або вже досягли пенсійного віку.

Кому держава призначить щомісячну допомогу

Також гроші призначать будь-якому непрацюючому родичу, який змушений доглядати за дитиною померлого до досягнення нею восьми років, як пояснюють у Пенсійному фонді України.

Розмір такої виплати залежить від страхового стажу та заробітку померлої особи.

Якщо на гроші претендує лише один член родини, йому нарахують 50% від пенсії за віком померлого;

а якщо двоє і більше – 100%, які розділять між усіма отримувачами порівну.

Зауважте! Фахівці радять перед поданням заяви звернутися до сервісного центру ПФУ для точного прорахунку, адже перехід на інший вид пенсії не завжди гарантує збільшення реального доходу.

Подати заяву на призначення коштів можна через вебпортал електронних послуг ПФУ або ж особисто у найближчому сервісному центрі.

Якщо людина встигне звернутися протягом 12 місяців із дня смерті годувальника, то пенсію призначать заднім числом – із дня, наступного за днем смерті.

Якщо ж цей термін пропустити, виплати почнуть нараховувати лише з дати подачі документів.

Нагадаємо, що окрім щомісячної пенсії, родичі мають право на отримання недоотриманої виплати померлого. Йдеться про пенсію за поточний місяць, яку він не встиг забрати за життя.

Також держава гарантує одноразову допомогу на поховання, яка для застрахованих осіб становить 8,5 тисячі гривень, а для родин померлих військових – не менше 16 640 гривень.