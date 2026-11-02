Выплаты после смерти мужа: кто имеет право на пенсию и как ее оформить

Кому государство назначит ежемесячное пособие

Также деньги будут назначены любому неработающему родственнику, который вынужден ухаживать за ребенком умершего до достижения им восьми лет, как поясняют в Пенсионном фонде Украины.

Adv

популярные видео

Размер такой выплаты зависит от страхового стажа и заработка умершего.

Если на деньги претендует только один член семьи, ему начислят 50% от пенсии по возрасту умершего;

а если двое и более – 100%, которые разделят между всеми получателями поровну.

Обратите внимание! Специалисты советуют перед подачей заявления обратиться в сервисный центр ПФУ для точного расчета, ведь переход на другой вид пенсии не всегда гарантирует увеличение реального дохода.

Подать заявление на назначение средств можно через веб-портал электронных услуг ПФУ или лично в ближайшем сервисном центре.

Если человек успеет обратиться в течение 12 месяцев со дня смерти кормильца, то пенсию назначат задним числом – со дня, следующего за днем смерти.

Если же этот срок пропустить, выплаты начнут начисляться только с даты подачи документов.

Реклама

Напомним, что помимо ежемесячной пенсии родственники имеют право на получение недополученной выплаты умершего. Речь идет о пенсии за текущий месяц, которую он не успел получить при жизни.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Также государство гарантирует единовременную вы пособие на похороны, которая для застрахованных лиц составляет 8,5 тысячи гривен, а для семей погибших военнослужащих – не менее 16 640 гривен.