Пособие на похороны увеличилось вдвое: сколько выплатят "на руки"

Кому и какую сумму выплатит государство

После длительной паузы с 2017 года размер пособия на погребение застрахованного лица увеличился вдвое и теперь составляет 8 500 гривен. Такое повышение напрямую связано с ростом прожиточного минимума, который для нетрудоспособных лиц в 2026 году достиг 2 595 гривен, о чем пишет Дебет-Кредит.

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Если пенсионер получал обычную гражданскую выплату, государство компенсирует семье сумму в размере его двухмесячной пенсии. В то же время для семей бывших военнослужащих предусмотрен другой, более существенный алгоритм финансовой поддержки.

Если умерший получал военную пенсию, родственникам выплатят пособие в размере трех таких пенсий.

Однако Пенсионный фонд устанавливает четкий лимит: эта сумма не может превышать пяти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. С учетом показателей 2026 года максимальный размер такой компенсации ограничен отметкой в 16 640 гривен.

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Важный нюанс заключается в том, что деньги не будут выплачены, если похороны полностью оплатило государство.

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Какие документы необходимо собрать для оформления

Чтобы средства поступили на счет, членам семьи не стоит медлить с обращением в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда. Процедура требует базового пакета документов, который лучше подготовить заранее.

Вам обязательно понадобятся паспорт, идентификационный код и свидетельство о смерти. Также в фонде попросят предоставить выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния или справку о смерти пенсионера.

Важно! Заявление на выплату вы заполните непосредственно во время приема, но не забудьте взять с собой актуальные реквизиты вашего банковского счета.

Что еще могут получить родственники умершего

Помимо целевой помощи на похороны, семья имеет право претендовать на средства, которые пенсионер не успел получить при жизни. Как как уже сообщалось ранее, в быту эту сумму часто называют "тринадцатой пенсией".

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Эти деньги не пропадают, а могут быть выплачены членам семьи или нетрудоспособным родственникам, которые находились на иждивении умершего. Если же за недополученной пенсией никто не обратится вовремя, она автоматически войдет в состав общего наследства, и доступ к ней откроется только после официального оформления соответствующего свидетельства у нотариуса.