Пенсія в Польщі: як отримувати свої виплати щомісяця

29 вересня 2023, 09:30
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Джерело:

Мінсоцполітики

Українці, які втекли від війни до Польщі, зможуть отримувати свою пенсію міжнародними переказами через "Укрпошту". Згодом така можливість може з'явитися і в інших країнах Європи.

Як отримати пенсію в Польщі

Щоб отримати пенсію чи грошову допомогу через "Укрпошту" потрібно написати відповідну заяву. Це можна зробити у два способи:

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  • через електронну форму на сайті "Укрпошти"; 
  • у паперовому вигляді за зразком та надіславши на адресу "Укрпошти" (вул.Хрещатик, 22, м.Київ, 01001, Україна з приміткою на конверті "пенсія переказом").

Після обробки вашого запиту виплата у валюті країни перебування прийде за адресою, яку ви вказали, наступного місяця після запевнення заяви.

Зверніть увагу! Щоб отримати переказ потрібно взяти з собою документ який посвідчує особу.

Як оформити пенсію

Щоб почати отримувати пенсію особі потрібно спочатку отримати відповідний статус у ПФУ. Для цього потрібні такі документи:

  • заповнена трудова книжка;
  • паспорт або ID-картка;
  • ідентифікаційний номер;
  • за наявності, свідоцтво про особливий статус, наприклад інвалідність;
  • кольорові фотографії розміром 4×6 сантиметрів у кількості 2 штуки;
  • довідка про місце реєстрації або довідка переселенця.

Також треба відкрити пенсійний рахунок у банку і надати його реквізити разом з документами. 

Зауважте! Якщо у вас є документи, які підтверджують наявність трудового стажу, починаючи з 1 січня 2004 року, наприклад, військовий квиток, їх також краще прикріпити для точнішого розрахунку виплат.

 

Автор: Тетяна Стельмах