Як отримати пенсію в Польщі
Щоб отримати пенсію чи грошову допомогу через "Укрпошту" потрібно написати відповідну заяву. Це можна зробити у два способи:
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- через електронну форму на сайті "Укрпошти";
- у паперовому вигляді за зразком та надіславши на адресу "Укрпошти" (вул.Хрещатик, 22, м.Київ, 01001, Україна з приміткою на конверті "пенсія переказом").
Після обробки вашого запиту виплата у валюті країни перебування прийде за адресою, яку ви вказали, наступного місяця після запевнення заяви.
Як оформити пенсію
Щоб почати отримувати пенсію особі потрібно спочатку отримати відповідний статус у ПФУ. Для цього потрібні такі документи:
- заповнена трудова книжка;
- паспорт або ID-картка;
- ідентифікаційний номер;
- за наявності, свідоцтво про особливий статус, наприклад інвалідність;
- кольорові фотографії розміром 4×6 сантиметрів у кількості 2 штуки;
- довідка про місце реєстрації або довідка переселенця.
Також треба відкрити пенсійний рахунок у банку і надати його реквізити разом з документами.