Як отримати пенсію в Польщі

Щоб отримати пенсію чи грошову допомогу через "Укрпошту" потрібно написати відповідну заяву. Це можна зробити у два способи:

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через електронну форму на сайті "Укрпошти";

у паперовому вигляді за зразком та надіславши на адресу "Укрпошти" (вул.Хрещатик, 22, м.Київ, 01001, Україна з приміткою на конверті "пенсія переказом").

Після обробки вашого запиту виплата у валюті країни перебування прийде за адресою, яку ви вказали, наступного місяця після запевнення заяви.

Зверніть увагу! Щоб отримати переказ потрібно взяти з собою документ який посвідчує особу.

Як оформити пенсію

Щоб почати отримувати пенсію особі потрібно спочатку отримати відповідний статус у ПФУ. Для цього потрібні такі документи:

заповнена трудова книжка;

паспорт або ID-картка;

ідентифікаційний номер;

за наявності, свідоцтво про особливий статус, наприклад інвалідність;

кольорові фотографії розміром 4×6 сантиметрів у кількості 2 штуки;

довідка про місце реєстрації або довідка переселенця.

Також треба відкрити пенсійний рахунок у банку і надати його реквізити разом з документами.

Зауважте! Якщо у вас є документи, які підтверджують наявність трудового стажу, починаючи з 1 січня 2004 року, наприклад, військовий квиток, їх також краще прикріпити для точнішого розрахунку виплат.