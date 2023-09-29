Как получить пенсию в Польше
Чтобы получить пенсию или денежную помощь через "Укрпочту", нужно написать соответствующее заявление. Это можно сделать двумя способами:
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- через электронную форму на сайте "Укрпочты";
- в бумажном виде по образцу и отправив в адрес "Укрпочты" (ул.Крещатик, 22, г.Киев, 01001, Украина с примечанием на конверте "пенсия переводом").
После обработки вашего запроса выплата в валюте страны пребывания придет по адресу, который вы указали, в следующем месяце после заверения заявления.
Как оформить пенсию
Чтобы начать получать пенсию лицу, нужно сначала получить соответствующий статус в ПФУ. Для этого требуются следующие документы:
- заполненная трудовая книжка;
- паспорт или ID-карта;
- идентификационный номер;
- при наличии свидетельство об особом статусе, например инвалидность;
- цветные фотографии размером 4х6 сантиметров в количестве 2 штуки;
- справка о месте регистрации или справка переселенца.
Также нужно открыть пенсионный счет в банке и предоставить его реквизиты вместе с документами.