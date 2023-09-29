Как получить пенсию в Польше

Чтобы получить пенсию или денежную помощь через "Укрпочту", нужно написать соответствующее заявление. Это можно сделать двумя способами:

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через электронную форму на сайте "Укрпочты";

в бумажном виде по образцу и отправив в адрес "Укрпочты" (ул.Крещатик, 22, г.Киев, 01001, Украина с примечанием на конверте "пенсия переводом").

После обработки вашего запроса выплата в валюте страны пребывания придет по адресу, который вы указали, в следующем месяце после заверения заявления.

Обратите внимание! Чтобы получить перевод нужно взять с собой документ, удостоверяющий личность.

Как оформить пенсию

Чтобы начать получать пенсию лицу, нужно сначала получить соответствующий статус в ПФУ. Для этого требуются следующие документы:

заполненная трудовая книжка;

паспорт или ID-карта;

идентификационный номер;

при наличии свидетельство об особом статусе, например инвалидность;

цветные фотографии размером 4х6 сантиметров в количестве 2 штуки;

справка о месте регистрации или справка переселенца.

Также нужно открыть пенсионный счет в банке и предоставить его реквизиты вместе с документами.

Заметьте! Если у вас есть документы, подтверждающие наличие трудового стажа, начиная с 1 января 2004 года, например военный билет, их также лучше прикрепить для более точного расчета выплат.