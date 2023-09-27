Кто получит доплаты в октябре

В октябре никаких повышений пенсии не запланировано, хотя некоторые получат надбавки. Речь идет о людях, достигших определенного возраста, им доплатят:

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от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет и старше – 570 гривен.

Также пенсионеры со статусом ВПЛ получат доплату в размере 2 093 гривен. Эту сумму выплатят тем лицам, которые в течение нескольких месяцев не получали свою пенсию по определенным причинам.

Обратите внимание! На такую выплату для ВПЛ выделено 1 миллиард гривен из госбюджета.

Индексацию пенсий в 2024 году проведут по новому

В марте 2024 года планируется индексация выплат, целью которой является обеспечить выплаты пенсионерам на уровне не менее 30% их средней заработной платы.

Денис Шмигаль Премьер-министр Украины В следующем году правительство запускает новую пенсионную реформу. Ее цель – обеспечить, чтобы каждый украинский пенсионер имел солидарную пенсию не ниже 30% его средней заработной платы в течение жизни. Вместе с накопительной составляющей – это будет не менее 50%.

Это будет уже вторая индексация пенсий с начала войны. До этого в 2022 году ее не проводили.

В следующем году планируем сделать всю индексацию, как и всю солидарную систему, более справедливой, понятной и прозрачной. В начислении пенсии будет введена балльная система, она выровняет диспропорции между давно вышедшими на пенсию пенсионерами и теми, кто сделал это недавно. Соответственно, выплаты пенсионерам, которые выходили на пенсию раньше, подтянутся до современного уровня,

– добавил он.

Напомним! В марте 2023 года была произведена индексация выплат для 10 миллионов украинцев.

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