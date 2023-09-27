Хто отримає доплати у жовтні

У жовтні ніяких підвищень пенсії не заплановано, хоча дехто все ж отримає надбавки. Йдеться про людей, які досягли певного віку, їм доплатять:

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від 70 до 74 років включно – 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років і старшим – 570 гривень.

Також пенсіонери зі статусом ВПО отримають доплату у розмірі 2 093 гривень. Цю суму виплатять тим особам, які протягом кількох місяців не отримували своєї пенсії з певних причин.

Зверніть увагу! На таку виплату для ВПО виділено 1 мільярд гривень з держбюджету.

Індексацію пенсій у 2024 році проведуть по новому

У березні 2024 року запланована індексація виплат, метою якої є забезпечити виплати пенсіонерам на рівні не менш як 30% їх середньої заробітної плати.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Наступного року уряд запускає нову пенсійну реформу. Її мета – забезпечити, щоб кожен український пенсіонер мав солідарну пенсію не нижчу за 30% його середньої заробітної плати протягом життя. Разом із накопичувальною складовою – це буде не менше 50%.

Це буде вже друга індексація пенсій з початку війни. До того у 2022 році її не проводили.

Наступного року плануємо зробити всю індексацію, як і всю солідарну систему більш справедливою, зрозумілою та прозорою. У нарахуванні пенсії буде запроваджено бальну систему, вона вирівняє диспропорції між пенсіонерами, які давно вийшли на пенсію, та тими, хто зробив це нещодавно. Відповідно, виплати пенсіонерам, які виходили на пенсію раніше, підтягнуться до сучасного рівня,

– додав він.

Нагадаємо! У березні 2023 року була проведена індексація виплат для 10 мільйонів українців.

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