Як зміниться індексація пенсій

Денис Шмигаль розповів, що метою реформи є забезпечити виплати пенсіонерам на рівні не менш як 30% їх середньої заробітної плати.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Наступного року уряд запускає нову пенсійну реформу. Її мета – забезпечити, щоб кожен український пенсіонер мав солідарну пенсію не нижчу за 30% його середньої заробітної плати протягом життя. Разом із накопичувальною складовою – це буде не менше 50%.

Він наголосив, що 1 березня 2024 року буде проведена вже друга індексація пенсій з початку війни.

Наступного року плануємо зробити всю індексацію, як і всю солідарну систему більш справедливою, зрозумілою та прозорою. У нарахуванні пенсії буде запроваджено бальну систему, вона вирівняє диспропорції між пенсіонерами, які давно вийшли на пенсію, та тими, хто зробив це нещодавно. Відповідно, виплати пенсіонерам, які виходили на пенсію раніше, підтягнуться до сучасного рівня,

– додав він.

Нагадаємо! Під час індексації виплат у 2023 році було збільшено виплати для понад 10 мільйонів українців.

Як працюватиме індексація за бальною системою

Українці щомісяця будуть сплачувати внески до ПФУ, які автоматично переводитимуться у бали згідно з співвідношенням між зарплатою людини та актуальною середньою зарплатою по Україні на той момент.

Якщо ви сплачували внески із зарплати, яка є середньою по країні, отримуєте 10 балів. Вище середньої – отримуєте, наприклад, 12 чи більше балів, менше середньої – 8 балів. Потім ці бали щороку так само перераховуватимуться назад у пенсію відповідно до актуальної середньої заробітної плати,

– пояснив Шмигаль.

Мета таких змін полягає в зменшенні різниці між виплатами колег, які вийшли на пенсію у різні роки. Він додав, що у бюджеті 2024 року виділять 125 мільярдів гривень на пенсії, субсидії та соціальне страхування.

Зверніть увагу! У 204 році мінімальна пенсія по Україні зросте до 2 361 гривні, тобто на 268 гривень.